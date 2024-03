Un’altra rivoluzione in casa Lufthansa. Arriveranno a maggio - poco prima del debutto della neonata compagnia del Gruppo, City Airlines - le nuove cabine di lungo raggio ‘Allegris’. L’annuncio è arrivato in occasione dell’edizione 2024 di Itb da Heiko Reitz, chief commercial officer di Lufthansa Airlines, in un’intervista rilasciata alla testata tedesca Fvw.

La novità pensata per rivoluzionare il servizio di bordo sui collegamenti di lunga gittata è stata lanciata la prima volta nel 2023 e ha visto da parte del Gruppo tedesco un poderoso impegno finanziario: “Stiamo investendo 2 miliardi di euro”, ha spiegato Reitz, sottolieando come, una volta a regime, Allegris “consentirà ai consumatori di scegliere complessivamente tra dodici opzioni di posto a bordo”.



Le prime rotte

Le prime cabine “debutteranno a bordo di un Airbus 350 sulla rotta che collega Monaco a Vancouver”, ha anticipato il manager. Successivamente, saranno disponibili “in tarda estate anche sui voli per Toronto”.



L’impiego sui collegamenti verso il Canada rappresenterà una fase di test, prima dell’estensione del servizio su tutte le tratte long haul e su tutte le classi di viaggio a partire dalla fine della stagione estiva. “In Business Class – ha aggiunto Reitz - i passeggeri avranno anche la possibilità di prenotare posti speciali e suite senza costi aggiuntivi”.



Le prime soluzioni saranno acquistabili “nel secondo trimestre per i voli schedulati alla fine dell’estate”.