Germania, settimana nera per i trasporti. Rischio sciopero anche domani

Lufthansa ha previsto che circa 100mila passeggeri sono probabilmente interessati dallo sciopero di due giorni del personale di cabina iniziato ieri. I membri del sindacato tedesco Ufo scioperano oggi all’aeroporto di Monaco, dopo aver scioperato ieri a Francoforte.

L’azione ha un impatto sui principali servizi aerei di Lufthansa, nonché sulle operazioni della controllata a corto raggio CityLine.

La situazione era ieri aggravata dallo sciopero nazionale dei ferrovieri organizzato dal sindacato tedesco dei macchinisti Gdl, che ha costretto la cancellazione di tutti i treni.



"Gli ospiti i cui voli sono interessati dallo sciopero di Ufo sono attualmente in fase di riprenotazione - ha affermato Lufthansa in una nota riportata da TTGMedia -. Questo processo ha la massima priorità per noi ed è ancora in corso. Gli ospiti la cui prenotazione è già stata elaborata riceveranno informazioni sulla cancellazione del loro volo e, naturalmente, sulle possibilità di riprenotazione individualmente tramite e-mail o nell'app Lufthansa”.



Intanto, come riporta Ansa, ulteriori scioperi indetti dal sindacato tedesco Verdi sarebbero programmati per domani. A incrociare le braccia dovrebbero essere i dipendenti del settore della sicurezza negli aeroporti di Berlino, Amburgo, Colonia, Stoccarda e Karlsruhe/Baden Baden.