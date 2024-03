Traforo del Monte Bianco, ancora chiusure per lavori

Ancora chiusure in vista per il Traforo del Monte Bianco che, a partire dalla primavera, sarà oggetto dell’ultima fase di risanamento dell’impalcato stradale nel tratto centrale della galleria, su una lunghezza di 240 metri.

I lavori, come specificato da Geie, il raggruppamento italo-francese di gestione dell’opera, inizieranno l’8 aprile e si concluderanno il 18 giugno, con chiusure notturne infrasettimanali dalle 19 alle 7,30. Giovedì 20 giugno, invece, il traforo chiuderà per 30 ore consecutive.



In autunno, infine, ci sarà una nuova chiusura per completare i lavori di manutenzione sulla volta. Il disagio per i viaggiatori, in questo caso, sarà maggiore perché è previsto lo stop al traffico per almeno tre mesi.