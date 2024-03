China Southern e il volo più lungo della storia dell’aviazione cinese

China Southern Airlines sta per lanciare la rotta Shenzhen-Città del Messico, primo volo a essere ripristinato tra la Cina e il Messico dopo la pandemia. La rotta, riporta Simple Flying, sarà inaugurata il prossimo 17 aprile e sarà operata due volte a settimana con Boeing 787-9 o Airbus A350.

Con una distanza totale di 14.147 chilometri, il volo, incluso uno scalo a Tijuana nel viaggio di ritorno a causa dell’elevata altitudine di Città del Messico, diventerà il più lungo nella storia dell'aviazione cinese. A livello internazionale si posizionerà invece al settimo posto, con la New York-Singapore operata da Singapore Airlines che ha in mano la leadership con 15.332 chilometri.



I motivi

A influenzare la decisione di volare da Shenzhen, l'interesse del mercato cinese dei veicoli elettrici per il Messico come trampolino di lancio per il Nord America. Shenzen è il quartiere generale di BYD, la più grande azienda cinese di veicoli elettrici che, tra l'altro, è intenzionata ad aprire un sito di produzione proprio in Messico. A. D. A.