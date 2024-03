La Compagnie apre la sua nuova lounge a New York Newark

Si trova al Terminal B dell’aeroporto di New York Newark la nuova lounge aperta da La Compagnie: Lounge&Co. L'accesso alla Lounge&Co è per tutti i passeggeri di La Compagnie, indipendentemente dalla classe tariffaria.

Una volta superati i controlli di sicurezza, un ascensore porta i passeggeri direttamente nell’area, che mette a disposizione una connessione Wi-Fi gratuita, un deposito bagagli e due bagni con doccia. Si può inoltre cenare prima della partenza del volo notturno: il menu Lounge&Co spazia da zuppe e insalate, fino a antipasti, portate principali e dessert.



I passeggeri di La Compagnie hanno accesso alla lounge in ciascuno degli aeroporti di arrivo e di partenza del network della compagnia aerea, a Milano Malpensa, New York Newark, Parigi Orly e Nizza Costa Azzurra.



A Malpensa la Sala Montale al Terminal mette a disposizione dei viaggiatori una Silent Room, una Meeting Room e uno spazio per le famiglie con bambini, oltre a un bar con vista sulla pista dell’aeroporto.