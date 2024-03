Oltre 300 euro per volare dal Nord Italia in Sicilia o Sardegna nel periodo pasquale. Il dato è quello di uno studio di Crc-Centro di formazione e ricerca sui consumi effettuato in collaborazione con Assoutenti sulle tratte nazionali.

“Nonostante gli sforzi messi in campo dal Governo il fenomeno del caro-voli sembra senza soluzione - spiega a La Stampa Furio Truzzi, numero uno di Crc -. Le compagnie aeree continuano ad imporre il proprio strapotere ricorrendo ad algoritmi che fanno salire le tariffe alle stelle”.



I rincari

Il risultato? Chi acquista oggi un biglietto per l’aeroporto di Catania spende un minimo di 365 euro partendo da Torino, 319 euro da Verona, 317 euro da Venezia. Costoso anche raggiungere la Sardegna nello stesso periodo: il biglietto da Bologna ad Alghero parte da 334 euro e da 323 euro se si atterra a Cagliari; Da Verona a Cagliari la spesa minima è di 279 euro, analizzano le associazioni dei consumatori.



Ancora più alti sono i prezzi dei biglietti a/r per le località di mare più ambite. Ipotizzando una settimana di vacanza – da sabato 30 marzo a sabato 6 aprile – si spendono 466 euro da Milano a Sharm el-Sheikh, 749 euro da Roma a Zanzibar, 936 euro per le Maldive e addirittura 1.166 euro per le Seychelles.