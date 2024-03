Aeroporto di Forlì, decolla il primo volo di Air Mediterranean

L’aeroporto di Forlì festeggia il primo volo Air Mediterranean e punta a nnuovi traguardi. Prosegue poi il lavoro per introdurre la quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante.

Andrea Stefano Gilardi (nella foto), direttore generale & accountable manager di Forlì Airport, sottolinea i punti di forza della stagione estiva firmata GoToFly, il network grazie al quale dall’aeroporto Luigi Ridolfi si volerà dal 27 maggio su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania “rinnovando l’ottima intesa che ci vede partner del t.o. bolognese MySunSea”.



“Sono dodici le destinazioni operate fisicamente dal vettore greco Air Mediterranean utilizzando Boeing 737-400 – aggiunge Gilardi - così da migliorare la qualità e il comfort del viaggio”. Andrew Hallak, proprietario di Air Mediterranean, ha aggiunto: "Spero che la collaborazione con lo scalo possa essere forte, fruttuosa e lunga”.

Ancora Gilardi pone poi l’accento “sulla forte crescita attesa in tema di trasporti commerciali, con i prossimi mesi che saranno sfidanti per il reperimento di macchine da impiegare nelle rotte”.



“Vogliamo incrementare il nostro peso nei segmenti dei voli di linea e charter - commenta Gilardi - pur consapevoli dell’attività svolta dall’aeroporto Marconi di Bologna. Aggiungo che la politica potrebbe e dovrebbe dare una mano in più a Forlì: considerata non solo la sua vicinanza al capoluogo emiliano ma anche sulla scorta dell’interesse espresso da un vettore italiano che a Forlì vuole stabilire il suo centro di assistenza-aeromobili”.