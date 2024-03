Wizz Air annuncia tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair per Amman, in Giordania, da tre Paesi europei. Le tariffe di salvataggio sono disponibili sui collegamenti tra Amman e Budapest, Milano, Roma e Vienna.

Gli interessati potranno usufruire delle tariffe fino al 30 aprile incluso. I viaggiatori hanno la possibilità di prenotare un volo con partenza fino a 3 giorni prima e 3 giorni dopo la data del volo originale Ryanair.