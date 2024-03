Beond invita i viaggiatori europei a scoprire i suoi servizi

Tariffe per invitare al viaggio, l’arrivo in flotta di un nuovo Airbus A321 e l’utilizzo di Apple Vision Pro per passeggeri selezionati. Sono queste le novità messe in campo da Beond, la prima compagnia aerea ‘leisure premium’ che vola sulle Maldive, che dedica ai viaggiatori europei in partenza da Zurigo, Milano e Monaco una serie di iniziative per presentare il servizio.

“Come nuova compagnia aerea, vogliamo stimolare la domanda tra le città europee da noi collegate con le Maldive, e farlo presto – dice Tero Taskila, presidente e amministratore delegato di Beond -. I clienti possono sin d'ora prenotare le loro vacanze del 2024 e nel 2025. Lo scopo delle tariffe è quello di far scoprire a sempre nuovi clienti Beond la nuova compagnia aerea premium, per viaggiare dall’Europa alle Maldive in un modo non esistente prima”.



Altre novità sono l’offerta da parte di Beond dell’Apple Vision Pro a passeggeri selezionati (Beond è la prima compagnia aerea al mondo ad offrire questo servizio), e l'arrivo in flotta di un nuovo aereo Airbus A321 che attualmente è in fase di riconfigurazione. L'aereo Airbus A321 potrà ospitare 68 passeggeri in poltrone premium.