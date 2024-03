Ryanair lancia 8 nuove rotte dall’aeroporto di Bari

Sono 8 le nuove destinazioni che Ryanair apre nell’estate 2024 sull’aeroporto di Bari. Le nuove location raggiungibili dallo scalo del capoluogo pugliese saranno Atene, Barcellona, Dubrovnik, Malaga, Katowice, Rodi, Tirana e Tolosa.

La compagnia aerea prevede l'attivazione, fra Bari e Brindisi, di oltre 800 voli settimanali su 80 rotte. L'impegno economico di Ryanair in Puglia, conta la spesa per 5 aeromobili (3 utilizzati per l'aeroporto barese e 2 per quello brindisino), per un investimento di 500 milioni di dollari.



"Ryanair festeggia anche i 20 anni di attività in Puglia - si legge in una nota congiunta della compagnia e di Aeroporti di Puglia - dove si conferma la compagnia aerea in più rapida crescita, passando da 0,2 milioni di passeggeri dall'inizio delle operazioni a oltre 4,3 milioni trasportati questa estate".