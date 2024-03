Il ceo di SkyAlps, Alex Spinato, conferma che presenterà a Enac una modifica alla proposta per volare in continuità territoriale dalle Marche.

“Da parte nostra - dice il manager in un’intervista rilasciata a Il Resto del Carlino - c’è la volontà di volare da Ancona: vedremo se sarà possibile. Quando ci siamo presentati, l’abbiamo fatto per i primi 45 giorni, come previsto dalla procedura d’emergenza, per il supporto all’operazione. I prossimi sette mesi? Se dovessimo subentrare all’altro vettore, avremmo comunque bisogno di un altro aereo, che attualmente è in manutenzione".



La compagnia vorrebbe assicurare almeno i collegamenti da aprile e verosimilmente prolungarli fino a ottobre 2024 rimodulando quanto aveva previsto inizialmente e ovvero operare i voli per Roma e Milano con un solo aereo, con partenza a metà giornata e ritorno all’indomani.



Sul contenuto delle modifiche suggerite dalla stessa SkyAlps, Spinato non rilascia dichiarazioni.

Una cosa è certa: la proposta di SkyAlps dovrà prevedere almeno un collegamento andata e ritorno per Roma e due per Milano. Queste sono le indicazioni che arrivano dalla Regione. E lo schema orario, in teoria, è già pronto.

Tutto questo almeno nella fase transitoria. Poi, cole necessarie modifiche, si dovranno riprendere i collegamenti come previsti in origine.