Turkmenistan Airlines, primo volo da Milano Malpensa a Ashgabat

Turkmenistan Airlines inizia le operazioni di linea sull’Italia e sceglie Milano Malpensa per il primo volo che collega la Penisola con il Paese asiatico.

Il taglio del nastro per il debutto del collegamento è avvenuto alla presenza del Sottosegretario alle relazioni internazionali di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, dell'Ambasciatore Turkmeno in Italia Toyly Komenov, del Deputy Chief Executive of CAA – Turkmenhowayollary, Suleyman Durdyyev e di Aldo Schmid, Head of Aviation Marketing and Traffic Rights di SEA Aeroporti di Milano.



Da ieri ha quindi preso il via il diretto Milano Malpensa-Ashgabat; in Europa, voli diretti verso il Turkmenistan erano operativi solo da Londra Heathrow e Francoforte.



Il collegamento conferma la grande crescita della connettività tra Milano Malpensa e l’Asia