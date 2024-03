Viaggi in Uk: via libera agli aumenti per l'Air Passenger Duty

La tassa sui passeggeri dei voli nel Regno Unito sta per aumentare. Il Governo ha dato il via libera agli incrementi per l'Air Passenger Duty, che scatteranno nel corso dei prossimi 2 anni.

Come riporta ttgmedia.com l'esecutivo ha assicurato che si tratterà di poche sterline di incremento. Inoltre, secondo il piano presentato, gli aggravi riguarderanno solo le tariffe relative alle classi business e, nello specifico, i viaggi in cui la distanza tra i sedili è superiore a 40 pollici (nella maggior parte delle premium economy è pari a 38 pollici) Gli importi effettivi tuttavia non sono ancora stati comunicati.



Immediata la replica delle compagnie, secondo cui l'aumento della tassa potrebbe rendere meno competitiva la Gran Bretagna come destinazione.