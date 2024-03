Wizz Air lancia la summer dall’Italia: 200 rotte verso l’Europa

Wizz Air annuncia 200 rotte dall'Italia verso 40 Paesi in Europa e non solo per la prossima estate. Grazie all’espansione del proprio network, con sette nuove rotte da Roma verso Alicante, Copenaghen, Amburgo, Berlino e Danzica e 2 da Milano verso Parigi e Tenerife, l'estate 2024 Wizz Air offrirà ai viaggiatori oltre 13 milioni di posti.

Oltre ai nuovi collegamenti, Wizz Air ha ripreso a volare da Milano, Roma e Venezia verso Chisinau, garantendo un servizio giornaliero per tutta l’estate.



Il programma estivo di Wizz Air offre voli per un totale di oltre 90 destinazioni. I biglietti sono in vendita per Tirana (Albania), Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), diverse località in Spagna, tra cui Alicante, Valencia, Tenerife, Madrid e Barcellona, nove in Grecia con Santorini, Skiathos, Corfù, Heraklion e Atene, ma anche verso Parigi, Lione e Nizza (Francia), Londra (Regno Unito), Berlino, Amburgo e Dortmund (Germania), Copenaghen (Danimarca), Erevan (Armenia), Baku (Azerbaigian) e molte altre.



Inoltre, Wizz Air offrirà voli speciali per i passeggeri italiani in occasione delle partite del Campionato europeo di calcio in Germania, mettendo a disposizione anche un servizio esclusivo di navette per i tifosi. I voli per le partite partiranno da Milano e Roma il 15, 20 e 24 giugno.