Fusione Iag-Air Europa, chiesto lo stop all’Ue

Nuovo colpo di scena nel matrimonio tra Iag e Air Europa. Il gruppo che controlla British Airways, Iberia e Vueling e la compagnia guidata da Juan José Hidalgo hanno chiesto all’Antitrust Ue di sospendere l’iter di fusione.



Secondo quanto riportato dal Corriere, lo scorso 1° marzo le società sono ricorse allo “stop the clock”, una procedura prevista dal regolamento Ue sulle fusioni che si attiva quando le parti in causa hanno bisogno di più tempo. A determinare la decisione, non tanto la linea dura dell’Ue in tema di concorrenza nei cieli, quanto piuttosto una riflessione all’interno di Air Europa. Il vettore di Globalia ha infatti chiuso il 2023 con profitti record e il patron Juan José Hidalgo avrebbe avanzato più di qualche dubbio sulla cessione dell’80% a Iag per soli 400 milioni di dollari.



Già nel 2021 le due realtà, in attesa del via libera dell’Ue alle nozze, si erano ritirate dalla partita perché i sacrifici chiesti da Bruxelles erano ritenuti troppo onerosi. Ora la situazione rischia di ripetersi, mentre l’unico dossier sul tavolo dell’Ue resta quello Ita Airways-Lufthansa.



Amina D'Addario