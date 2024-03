Pressing del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per l'ok di Bruxelles al passaggio di Ita Airways a Lufthansa.

"Aspettiamo che avvenga nel più breve tempo possibile" ha affermato il titolare del dicastero, come riportato da Il Messaggero.



Intanto l'Ue ha escluso ulteriori slittamenti e la data per la decisione resta fissata al 6 giugno 2024.



Le varie dichiarazioni sono arrivate in seguito alle ipotesi circolate nei giorni scorsi sulle possibili tempistiche per la decisione.