Tap: aumentano le frequenze estive verso gli Stati Uniti

Durante il roadshow organizzato da Visit Usa Italia a Firenze, Tap Air Portugal ha avuto modo di presentare la propria offerta ai rappresentanti del trade convenuti per partecipare all’evento di formazione.

In dettaglio, a partire dall’estate, le frequenze settimanali dal Portogallo agli Stati Uniti, che costituiscono uno dei principali mercati internazionali del vettore, passeranno da 72 a 77.

Il vettore, che opera su Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco e Washington, dispone di una flotta composta esclusivamente da : A320neo, A321neo, A321LR e A330neo, che garantiscono maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni. Nello specifico, diventano due le frequenze giornaliere per Washington - vale a dire quattro frequenze settimanali in più rispetto alla Summer 2023 – e l'offerta passa da cinque a sei voli settimanali tra Lisbona e San Francisco.



Tap offrirà 102 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da sei aeroporti: Firenze, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Bologna e Napoli. Ed è proprio Firenze che dal 31 marzo vedrà un importante incremento: da otto a dieci voli settimanali verso la capitale portoghese.



Grazie al Portugal Stopover, inoltre, i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città, possono beneficiare, all'andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.



Infine, con l’obiettivo di accogliere ancora meglio i passeggeri che viaggiano al di fuori dell’area Schengen, il vettore ha recentemente inaugurato la lounge 'Atlântico' presso l’aeroporto Humberto Delgado di Lisbona. Aperta dalle 5 del mattino fino alla mezzanotte, è in grado di ospitare un centinaio di persone, ed è stata progettata per offrire ai passeggeri uno spazio in cui riunirsi, lavorare o rilassarsi .