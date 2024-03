Heathrow: in arrivo agitazioni sindacali per il periodo di Pasqua

I sindacati avvertono di possibili agitazioni presso aeroporto di Heathrow durante le vacanze di Pasqua.

Centinaia di agenti delle forze di frontiera potrebbero scioperare contro le nuove condizioni di lavoro.

La votazione per l'azione sindacale è iniziata prima del fine settimana e si svolgerà il 22 marzo. Ciò significa che lo sciopero aeroportuale potrebbe coincidere con le vacanze di Pasqua.

Come riporta Travelmole, il sindacato Pcs, per bocca del suo segretario generale, Fran Heathcote, ha affermato che "Un aspetto di quanto proposto costringerebbe i lavoratori a scegliere tra trovare un altro lavoro o perdere le indennità. Una delle soluzioni proposte prevede nuovi, estenuanti turni per chi resta”.



Pcs afferma che i lavoratori sono fortemente contrari alle nuove proposte



Si tratta di un "tentativo di trarre profitto a spese degli iscritti", ha affermato il sindacato Unite, che starebbe valutando “tutte le opzioni in risposta a questi piani, compresa l’azione di sciopero”.

"Nessun posto di lavoro è a rischio e abbiamo piani in atto per mantenere lo scalo funzionante senza disagi anche durante questa fase di transizione", ha controbattuto in una nota l'aeroporto.