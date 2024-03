di Amina D'Addario

Mentre Lufthansa parla per la prima volta di un possibile passo indietro nell'ingresso in Ita Airways se le condizioni dell'Ue diventeranno eccessive, la compagnia di bandiera nazionale conferma la tabella di marcia del suo piano industriale e il forte slancio sull'intercontinentale.

“Nella prossima stagione estiva - sottolinea il cco di Ita Airways e ceo di Volare, Emiliana Limosani (nella foto) -, apriremo nuove rotte, tutte operate dal nostro hub di Roma Fiumicino, continuando l’espansione del nostro network verso il Nord America, il nostro primo mercato internazionale in termini di passeggeri trasportati e di membership Volare, e aprendoci a nuovi mercati come la Penisola Araba e l’Africa subsahariana”. La prima novità sarà la Roma-Chicago il 7 aprile, cui poi seguirà l’attivazione del collegamento su Toronto il 10 maggio. Nell’area del Golfo Persico le nuove destinazioni saranno invece Riyad, Kuwait City e Gedda, che saranno inaugurate rispettivamente il 5 maggio, il 6 giugno e il 1° agosto. A queste, sul versante africano, si aggiungeranno Accra il 6 giugno e Dakar il 3 luglio.



L'importanza del lungo raggio

Un grande sforzo sul long haul che Limosani spiega così: “Il lungo raggio è stato sicuramente al centro dei nostri investimenti tanto che metà del nostro fatturato è generato proprio da questo segmento che ha raggiunto Ebit positivo dopo appena un anno e mezzo di piena operatività, trainando i risultati della compagnia nel 2023”.



Ma in vista dell’estate verranno anche aumentati i collegamenti verso il Sud Italia: “Abbiamo annunciato il ripristino del terzo volo giornaliero tra Brindisi e Milano Linate per la prossima stagione estiva e del quarto volo tra Brindisi e Roma Fiumicino. Inoltre - aggiunge Limosani -, prevediamo di incrementare l’operativo su Cagliari, Catania e Palermo”.