Si apre un mese abbastanza tranquillo per i trasporti. Poche le agitazioni segnalate sul bollettino del Ministero dei Trasporti per il mese di marzo.

Prima data in calendario il ricorrente sciopero generale dell’8 marzo, che però vede escluso dalle manifestazioni il comparto dei trasporti.



Possibili disagi, invece, per chi dovrà spostarsi in treno mercoledì 13, giorno in cui è previsto uno sciopero di 8 ore del personale di Rfi.



Comparto aereo

Sabato 23 marzo, invece, si fermeranno per 8 ore – dalle 10 alle 18 - i dipendenti Enav di stanza all’aeroporto di Verona e il personale navigante di Air Dolomiti.



Il giorno successivo, 24 marzo, sarà invece il turno del personale delle imprese che svolgono attività ferroviarie, in agitazione a livello nazionale per 24 ore.