Ita Airways: in arrivo il primo aereo di proprietà, finanziamento da 80 milioni di euro

In arrivo il primo aereo di proprietà nella flotta di Ita Airways. La compagnia aerea ha annunciato la finalizzazione di un’operazione di finanziamento sotto forma di un’emissione obbligazionaria in private placement, pari a 80 milioni di euro, per l’acquisto di un A330-900.

L’operazione è stata conclusa con i fondi gestiti da Castlelake e si affianca al finanziamento del valore di 90 milioni concesso alla vettore da parte di un pool di banche italiane, assistito da garanzia Sace, a sostegno dello sviluppo della flotta e dell’ampliamento del network.



“Siamo molto soddisfatti di aver concluso queste importanti operazioni, che sono in linea con la strategia di Ita Airways di affiancare ai mezzi propri dell’azionista un equilibrato apporto di capitale di debito – ha commentato il presidente di Ita Airways, Antonino Turicchi -. L’accesso a strumenti finanziari, possibile grazie ad una sempre maggiore credibilità verso banche ed investitori acquisita attraverso le positive performance registrate nel corso del 2023, segna una tappa fondamentale nel percorso di sviluppo delineato dal Piano Industriale che ha l’obiettivo di riportare la compagnia a produrre presto utili, possibilmente in anticipo rispetto allo stesso piano.”