di Gaia Guarino

Il 2023 è stato l'anno in cui la sicurezza del trasporto aereo ha raggiunto il suo apice. Lo dimostrano le analisi contenute nell'Annual Safety Report for Global Aviation di Iata che, in base a una serie di parametri, hanno incoronato l'anno appena trascorso quello con i migliori risultati di sempre.

A influenzare tale valutazione è stata la totale assenza di incidenti fatali per i passeggeri a bordo di un ordinario aereo a reazione. Inoltre, anche la percentuale di incidenti complessiva su tutti i modelli di aeromobile è stata molto bassa, addirittura la più bassa del decennio, con un rapporto di un incidente ogni 1,26 milioni di voli.



L'unico incidente del 2023, infatti, ha riguardato un aereo a turboelica nel quale hanno perso la vita 72 persone, su un totale di 37 milioni di movimentazioni di aeromobili, ossia un +17% rispetto al 2022 anno in cui gli incidenti mortali erano stati cinque. Come riporta travelmole.com, a pronunciarsi su queste cifre è stato Willie Walsh, direttore generale di Iata, che ha voluto rimarcare come queste performance confermino ancora una volta che volare è il modo più sicuro di spostarsi.