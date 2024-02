Trapani, per la summer 25 rotte nazionali e internazionali

L’aeroporto di Trapani lancia la sua summer, con numeri che prevedono 25 rotte, 11 nazionali e 14 internazionali, per un’aspettativa di 1 milione 100mila passeggeri per un totale di 9.375 movimenti.

Tra le rotte domestiche Trapani sarà collegata a Bergamo, Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Treviso, Pantelleria, Forlì. Per quanto riguarda le tratte estere ci saranno voli per Charleroi in Belgio, Bod Bordeau in Francia, Billund in Danimarca, Bratislava, NRN Dusseldorf, FKB Karlsluhe Baden Baden in Germania, Malta, Manchester in Inghilterra, Porto, Riga, Siviglia, Londra sempre in Gran Bretagna, Tolosa e KTW Katowice in Polonia.



I voli sono operati tutti dalla compagnia aerea Ryanair, tranne quello per l'isola di Pantelleria, coperto con la continuità territoriale da Dat, Danish Air Transport con il marchio VolidiSicilia.



“Una previsione di oltre un milione di passeggeri, rispetto ai numeri del recente passato – ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra - potrebbe essere una buona notizia, ma non ci basta. Per far crescere l’aeroporto di Trapani servono risorse e promozione da parte del territorio. Il Vincenzo Florio non è né Catania, né Palermo che autosostengono il traffico passeggeri e riescono a fare utili. In un mercato altamente competitivo siamo riusciti ad attirare il traffico aereo solo grazie all’investimento della Regione Siciliana, riuscendo però a far ricadere sul territorio entrate per 196 e 294 milioni di euro, nel 2022 e 2023, con migliaia di nuovi posti di lavoro creati”.