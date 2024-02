easyJet volerà da Salerno, debutto con cinque rotte estive

Anche easyJet volerà dal nuovo aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. L’amministratore delegato della low cost britannica, Johan Lundgren, in visita a Napoli, ha alzato il velo sull’operativo, che conterà inizialmente cinque collegamenti, al debutto dall’11 luglio, data prevista di apertura dello scalo.

Il primo ad atterrare sarà il volo da Milano Malpensa; a seguire, il 12 luglio, i servizi da Basilea, Ginevra e Berlino; e, il 13 luglio, il collegamento da Londra Gatwick.



I nuovi servizi saranno inizialmente operati durante la stagione estiva. Tre le frequenze settimanali previste sulla Milano-Malpensa-Salerno e due quelle sulle rotte da Londra Gatwick, Basilea, Ginevra e Berlino.



Le novità da Salerno porteranno la capacità estiva in Campania a quasi 3 milioni di posti, con 51 rotte verso 13 Paesi. La low cost baserà inoltre l’ottavo aereo presso la sua base di Napoli.



“Abbiamo sempre creduto in Napoli e nella Campania, come testimoniano le nuove rotte, la continua crescita e gli investimenti di questi anni, tra cui l’ingresso nella nostra flotta basata a Napoli di due A320 neo, aeroplani di nuova generazione grazie ai quali abbiamo ridotto le emissioni e l’impatto acustico – ha commentato Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia -. Ora siamo davvero entusiasti di annunciare che quest’estate inizieremo a operare anche presso l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi. Questo passo rafforza la nostra storica collaborazione con Gesac, con cui collaboriamo da quasi venticinque anni con l’obiettivo di collegare sempre meglio la Campania con le principali destinazioni in Italia e in Europa, supportando lo sviluppo del turismo e l’economia del territorio”.