Flix continua a crescere: raggiunti i 2 miliardi di fatturato

Flix taglia il traguardo dei 2 miliardi di fatturato. Il Gruppo cui fanno capo FlixBus e FlixTrain ha alzato il velo sui risultati preliminari del 2023, che vedono il fatturato ’23 segnare un incremento del 30% sull’anno precedente, al di sopra delle aspettative iniziali, fissate al 25%.

Oltre 81 milioni i passeggeri che hanno viaggiato con i servizi FlixBus, FlixTrain, Greyhound e Kamil Koç, in aumento del 34% sul 2022. L’Ebitda adjusted si è attestato a quota 104 milioni di euro, con un incremento di 97 milioni sul 2022 e l’Adjusted Ebitda margin al 5,2%.



“I risultati del 2023 dimostrano la solidità della strategia che perseguiamo da undici anni, confermando la nostra posizione di leader globale della mobilità tech – ha commentato André Schwämmlein, co-fondatore e amministratore delegato di Flix (nella foto) -. Continueremo a lavorare per consolidare questo ruolo, sfruttando le nostre competenze tecnologiche per garantire forme di viaggio economiche e sostenibili a chiunque”.



In Europa, Flix ha registrato una crescita del fatturato pari al 46% per un totale di 1.186 milioni di euro. A trainare il forte incremento nel traffico passeggeri (+41% sul 2022), con 55 milioni di persone trasportate nel Continente.