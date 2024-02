Norse Atlantic vola verso Nigeria e Canada

Non si ferma la crescita di Norse Atlantic. La compagnia ha annunciato che opererà voli su Lagos per conto di un vettore nigeriano.

Inoltre, come riporta ttgmedia.com, il vettore ha anche precisato di aver ottenuto l'autorizzazione per volare in Canada.



Per i voli sulla Nigeria, Norse utilizzerà alcuni slot di Gatwick di Air Peace; il collegamento sarà operato quattro volte la settimana per due mesi a partire da aprile.



Entrambi i vettori non eslcudono ulteriori collaborazioni.



Per i voli verso il Canada, invece, per ora non sono state fornite date ma le operazioni potrebbero iniziare già quest'estate.