Una passione per la musica e la danza e ora a tempo pieno nel mondo del colosso Lufthansa.



Grazia Vittadini (nella foto) è infatti entrata a far parte del comitato esecutivo del gruppo aereo tedesco. Una nomina che ha in parte sorpreso il mercato, ma Vittadini vanta un curriculum di tutto rispetto che ha convinto Lh.

Milanese, laureata al Politecnico, dal luglio ’24 (come segnalato anche da La Repubblica) sarà il nuovo chief technology officer di Lufthansa.



Scorrendo le sue esperienze precedenti, si capisce chiaramente la scelta di Francoforte. Vittadini ha infatti lavorato in Airbus e Rolls Royce partecipando anche al progetto dell’A380. Forse il board di Lufthansa si è convinto anche dopo aver appreso che la manager milanese, tra le altre passioni, ha ottenuto anche il brevetto per mettersi ai comandi dei voli commerciali.



Insomma un’esperienza unica con un tocco artistico (è stata musicista anche alla Scala) che non guasta. (r.v.)