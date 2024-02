Iberia-Air Europa: il via libera è in dubbio

L'Antitrust Ue potrebbe chiedere ulteriori misure a Iberia ed Air Europa per dare il via libera al matrimonio. Ma le probabilità che arrivi il definitivo nulla osta all'operazione potrebbero essere scarse.

Ad affermarlo è preferente.com, riprendendo anche quanto affermato dal Financial Times.



Stando a quanto affermato dal sito di informazione turistica spagnolo, le difficoltà rispetto a prima della pandemia sarebbero dovute alla migliore situazione finanziaria di entrambi i vettori coinvolti nell'operazione. I dubbi riguardano infatti il nodo della concorrenza in particolare sulle rotte per l'America Latina, oltre ai voli su Baleari e Canarie.