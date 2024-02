Air China, possibile aumento delle quote detenute in Cathay

Air China potrebbe aumentare la quota detenuta in Cathay Pacific Airways, il vettore di Hong Kong di cui al momento possiede ril 30%.

Come riporta Il Sole 24Ore, il motivo di questo interessamento potrebbe risiedere nella necessità per la compagnia statale Air China di aumentare la redditività, dal momento che nel periodo della pandemia ha subito una perdita di circa 9,7 miliardi di dollari e prevede una perdita di oltre 180 milioni 600mila dollari per il 2023.



Cathay, invece, stima un utile netto di almeno 1,1 miliardi di dollari per il 2023, il più alto dal 2010. Soltanto a gennaio Cathay Pacific e la sua divisione HK Express hanno trasportato 2 milioni di passeggeri, una media di oltre 7omila al giorno. Nel periodo del Covid il traffico giornaliero era di poche centinaia di passeggeri.



Se non andasse in porto l’operazione, scrive Il Sole 24Ore, Air China avrebbe un’altra possibilità, quella di acquisire la quota in Cathay detenuta da Qatar Airways.