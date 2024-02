Biman riprende i voli diretti Roma-Dacca

Tornano i voli diretti da Roma a Dacca, in Bangladesh, operati da Biman. La compagnia, rappresentata in Italia da Distal Gsa Italia, ha annunciato la novità che partirà il prossimo 26 marzo.

Biman opererà tre voli settimanali ogni lunedì, martedì e giovedì utilizzando il Boeing 787-8 Dreamliner, configurato con 24 posti di Business Class e 247 di Economy Class.

Francesco Veneziano, vice president commercial di Distal Gsa Italia, ha commentato: “Il 26 marzo si celebra l’Indipendence Day del Bangladesh. Il ritorno a Roma dei voli diretti per Dacca raddoppia l’importanza e la gioia della nutrita comunità bengalese in Italia per la ripresa dei servizi della Biman Bangladesh Airlines di cui siamo orgogliosamente gsa sin dal 1981”.



Per promuovere questi voli Biman Bangladesh Airlines offre uno sconto del 15% prenotando direttamente tramite il sito web o l’app mobile ufficiale della compagnia per biglietti acquistati sino al 26 marzo 2024. Inoltre, sempre per biglietti acquistati sino al 26 marzo 2024, offre uno sconto del 10% attraverso i sistemi di prenotazione delle agenzie di viaggi partner.



"Siamo entusiasti di ristabilire questo importante collegamento di una compagnia aerea storica rappresentata dal nostro Gruppo. Questi voli diretti contribuiranno a facilitare gli spostamenti tra i due Paesi, offrendo ai passeggeri un'opzione di viaggio affidabile e conveniente soprattutto per la clientela etnica" conclude Alessandra Pecci, marketing & pr manager di Distal Gsa Italia.