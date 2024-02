Emirates, nuovo volo da Dubai per Bogotà via Miami

Emirates vola da Dubai alla capitale colombiana Bogotá. Il vettore ha annunciato l’apertura dei collegamenti dal prossimo 3 giugno, con un servizio giornaliero.

Oltre a collegare la Colombia con gli Emirati Arabi Uniti, il nuovo servizio stabilirà un primo storico collegamento tra la regione del Medio Oriente e la parte settentrionale del continente sudamericano. L'ingresso di Emirates a Bogotà espanderà la sua rete sudamericana a quattro gateway, aggiungendosi ai suoi servizi di linea per San Paolo, Rio de Janeiro e Buenos Aires.



Il servizio giornaliero collegherà Dubai e Bogotà via Miami: a causa dell'elevata altitudine della città di Bogotá, non è possibile operare un volo non-stop da Dubai, rendendo necessario uno scalo, ed Emirates diventerà la prima compagnia aerea a offrire una serie di servizi premium sulla rotta tra il sud della Florida e la Colombia.



“Da tempo desideravamo servire la Colombia, e l'aggiunta di Bogotà al nostro network fa parte della nostra strategia per offrire una migliore connettività, ampliare le opzioni e la scelta per i viaggiatori e fornire esperienze premium – dice Tim Clark, presidente di Emirates Airline -. C'è un'enorme richiesta di viaggi da e per Bogotà sia per leisure che per business”.



I passeggeri dei voli in entrambe le direzioni tra Dubai e Bogotá devono rispettare le norme di ingresso negli Stati Uniti e possedere i documenti richiesti, a causa delle procedure di immigrazione previste a Miami.