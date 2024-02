L'aeroporto internazionale di Dubai ha chiuso il 2023 con un traffico record che si avvicina agli 87 milioni di passeggeri (+31,7%), superando le previsioni annuali e i livelli del pre pandemia raggiunti nel 2019.

Con questi numeri, lo scalo ha consolidato la sua posizione di leader mondiale nel trasporto passeggeri. Il dato complessivo di Dubai è stato favorito dalla forte crescita nella seconda metà dell'anno, durante la quale l'aeroporto ha registrato 45,4 milioni di passeggeri.



Durante l'anno fiscale 2023, come riporta Hosteltur, lo scalo ha visto passare sui suoi nastri 77,5 milioni di bagagli, il volume più grande di bagagli mai gestiti al mondo durante un anno solare. "Nonostante l'aumento del volume dei bagagli del 24,6% su base annua, Dubai ha mantenuto un elevato tasso di efficienza (99,8%), con solo 2,4 bagagli smarriti ogni 1.000 passeggeri” si legge in una nota diffusa dallo scalo.



Oltre il 95% dei passeggeri ha trascorso meno di sette minuti di attesa al controllo passaporti alla partenza, mentre il tempo medio di attesa al controllo di sicurezza alla partenza è stato inferiore a quattro minuti per il 97,5% dei passeggeri.



Londra ha mantenuto la posizione di prima destinazione con 3,7 milioni di ospiti, seguita da Riyadh con 2,6 milioni di ospiti e Mumbai con 2,5 milioni di ospiti.

Tra i Paesi di destinazione si è classificata prima l'India con un traffico totale di 11,9 milioni di passeggeri, seguita dall'Arabia Saudita con 6,7 milioni e dal Regno Unito con 5,9 milioni. Altri mercati degni di nota includono Pakistan (4,2 milioni), Stati Uniti (3,6 milioni), Germania (2,5 milioni) e Russia (2,5 milioni).



Quanto alle previsioni, nel 2024 Dubai dovrebbe accogliere 88,8 milioni di passeggeri, posizionando l'hub a breve distanza dal suo precedente record di 89,1 milioni di passeggeri stabilito nel 2018.

"Questo risultato eccezionale sottolinea il posizionamento di Dubai come destinazione turistica più popolare al mondo e il suo ruolo fondamentale, facilitato dalla connettività" ha commentato Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del consiglio esecutivo di Dubai.