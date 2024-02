Ryanair cerca personale in Italia. I recruiter della low cost iralndese faranno tappa in Sicilia, precisamente a Catania e Palermo, questa settimana per reclutare personale per gli equipaggi. Le due giornate di recruiting rientrano in un più ampio programma di inserimento che prevede l’ingresso nell’organico del vettore di 5mila nuove figure.

Le selezioni sono fissate per il 24 gennaio nel capoluogo siciliano e il 25 a Catania. Si terranno rispettivamente presso l’Ibis Styles Palermo President, in via Francesco Crispi a partire dalle 10.30; e presso il BW Hotel Mediterraneo, in via Dottor Consoli 27, a partire dalle 10.30.



Requisiti

Requisiti richiesti agli aspiranti assistenti di volo sono: età minima di 18 anni; essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto; essere in possesso di un passaporto europeo o del Regno Unito; buona forma fisica e altezza compresa tra i 157 e i 188 centimetri; fluente conoscenza dell’inglese; entusiasmo e flessibilità.



Per partecipare ai colloqui è necessario munirsi di una copia aggiornata digitale o fisica del curriculum vitae, una foto a figura intera, una copia del passaporto e passaporto effettivo.