Flydubai apre voli diretti su Basilea, Riga, Tallinn e Vilnius

Quattro nuovi servizi sull’Europa per flydubai. Il vettore aggiunge al suo network voli diretti su Basilea, Riga, Tallinn e Vilnius.

Così flydubai diventa la prima compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti ad operare voli diretti per l'EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL) dal prossimo 2 agosto. Inoltre, la compagnia fa il suo ingresso nella regione baltica con voli diretti per l'aeroporto internazionale di Riga (RIX), in Lettonia, a partire dall'11 ottobre, per l'aeroporto di Tallinn (TLL), in Estonia, e per l'aeroporto internazionale di Vilnius (VNO), in Lituania, dal 12 ottobre 2024.



“Siamo orgogliosi di vedere la nostra rete crescere più che mai con il lancio di nuove rotte – spiega Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai -. Abbiamo creato un network diversificato di 126 destinazioni, il 60% delle quali in precedenza aveva collegamenti molto limitati o assenti con Dubai. I nostri nuovi servizi per la regione baltica e Basilea consentiranno a più persone di viaggiare comodamente attraverso l’hub di Dubai, sia che visitino la città o che si colleghino attraverso la rete flydubai o con quella di Emirates”.



Con questi 4 nuovi voli la compagnia amplia la propria rete in Europa, con 43 destinazioni in 21 Paesi.