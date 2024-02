Virgin Atlantic posticipa la ripresa dei voli su Israele a settembre

Piccolo stop sulla ripresa dei voli verso Israele, che tutte le compagnie avevano annunciato imminente, con un ritorno agli operativi nel mese di marzo.

Virgin Atlantic ha, invece, deciso di prolungare lo stop ai voli su Israele fino a settembre. Il collegamento Heathrow-Tel Aviv operato dal vettore avrebbe dovuto ripartire alla fine di marzo.

"A causa della situazione in corso in Israele, abbiamo deciso di prolungare la nostra pausa sui voli da e per Tel Aviv fino al 4 settembre 2024 compreso" dice la compagnia aerea su Travelmole.



Per quanto invece riguarda British Airways, il vettore aveva annunciato la ripresa dei voli verso Israele ad aprile, seppur con una capacità ridotta, e per ora non ha notificato cambiamenti rispetto a questa decisione.



Molti i vettori, come Air France, Lufthansa e Ryanair, che hanno già ripreso la programmazione su Israele, mentre altre avevano programmato la ripartenza nei mesi di marzo e aprile.