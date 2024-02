Ita Airways, tariffe speciali per le elezioni regionali in Sardegna

Tariffe speciali per chi volerà con Ita Airways per le elezioni regionali che si terranno in Sardegna il prossimo 25 febbraio. La compagnia aerea ha scelto di agevolare così i cittadini che torneranno nel proprio comune di residenza per esprimere il proprio voto.

Gli elettori possono quindi usufruire di una riduzione del 40% sul biglietto aereo, andata e ritorno.



L’agevolazione - già attiva e non cumulabile con altre - sarà applicata sui biglietti acquistati fino al 25 febbraio 2024, per volare in andata verso Cagliari fino al giorno delle elezioni, 25 febbraio, e al ritorno dal giorno delle elezioni fino al 3 marzo 2024.



Non sarà applicata, invece, ai voli diretti in partenza da Roma e Milano, in quanto già oggetto di tariffe agevolate in regime di continuità territoriale, e ai voli in codeshare.



L’acquisto deve essere effettuato esclusivamente sul sito del vettore, compilando il form di booking presente nella pagina dedicata.



Al momento del check-in e dell’imbarco il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale. Qualora ne fosse sprovvisto per il viaggio di andata, sarà necessario sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva da presentare al personale di scalo.



Al ritorno, il passeggero dovrà esibire la propria tessera elettorale regolarmente timbrata e datata dalla Sezione Elettorale.