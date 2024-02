Thai Airway ‘controcorrente’: in vista maxi ordine di 45 Boeing 787

La notizia c’è ed è per certi versi controcorrente: dopo i difficili anni della pandemia, quando Thai Airways si era vista costretta a ridurre drasticamente la flotta e il network, le cose ora stanno finalmente cambiando. E il rilancio della compagnia dovrebbe passare dalla collaborazione con Boeing.

In vista della Summer 2024, come riporta Theflightclub, Thai ha annunciato tre nuovi collegamenti internazionali, incluso il ritorno a Milano Malpensa con un 787-9 quotidiano (le altre due destinazioni sono Oslo e Perth). E, stando a media thailandesi, entro la fine di febbraio annuncerà l’acquisto di 45 Boeing 787, in un accordo con Boeing che prevederebbe un’opzione per 35 altri Dreamliner.



Non sono ancora noti i dettagli relativi all’inizio delle consegne degli aerei, ma l’ordine compare già come proveniente da un ‘cliente non specificato’. Ignota è anche la o le versioni di 787 ordinata da Thai.

Al momento Thai Airways ha in flotta 8 Boeing 787: sei sono della più piccola serie -8, con una cabina a due classi con 24 posti in Business e 240 in Economy, e due sono della serie -9, con 30 posti in Business e 268 in Economy. Il resto della flotta a lungo raggio è costituita da 18 Boeing 777-300ER, 17 Airbus A350-900 e 3 Airbus A330-300 .



L’età media di questi aeromobili è molto bassa: i B777-300ER hanno in media una decina d’anni, gli A350 poco più di 6 anni. E’ dunque possibile che i 45 787 vadano, in gran parte, ad aggiungersi ai B777 e agli A350, rendendo la flotta di lungo raggio di Thai una delle più grandi del Far East asiatico e rilanciando così le ambizioni globali del vettore.