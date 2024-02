Allerta Dengue, controlli negli aeroporti italiani per prevenire la diffusione del virus

Sono scattati in tutti gli aeroporti d’Italia i controlli e le procedure di disinfezione per prevenire la diffusione dell’infezione Dengue. Cresce infatti l’attenzione dopo l’aumento dei contagi in diversi Paesi, tra cui Brasile e Argentina, e l’avvertimento dell’Oms sul forte balzo dei casi.

All’aeroporto di Fiumicino, hub internazionale della Penisola, è stato intensificato il livello di vigilanza sugli aerei di linea e cargo provenienti dai Paesi in cui è più frequente contrarre il virus.



Come disposto dal Ministero della Salute, riporta RaiNews.it, sono state attivate sia le procedure di sanificazione che di disinfestazione e disinsettazione degli aeromobili. Vettore della malattia sono infatti gli insetti quali la zanzara Aedes Aegipty.