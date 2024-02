di Gaia Guarino

L'Airports Council International World ha comunicato le proprie previsioni relative al traffico aereo fino al 2052, partendo da uno studio effettuato su 141 Paesi al fine di ottenere stime in merito al volume passeggeri, cargo e movimentazione degli aeromobili.

Come ha dichiarato lo stesso Luis Felipe de Oliveira, direttore generale di ACI World, le proiezioni parlano di un traffico passeggeri globale di 9,7 miliardi entro fine anno. Cifre che supererebbero quelle del periodo pre-pandemia e che potrebbero raddoppiare entro il 2042 con un tasso di crescita annuo del 4,3%.



Inoltre, nel lungo termine, ci si aspetta che i flussi si spostino verso quei mercati emergenti che oggi stanno sperimentando una significativa urbanizzazione come India, Indonesia, Thailandia e Vietnam. Tra il 2023 e il 2042, infatti, il traffico dei Paesi con le economie più avanzate crescerà con un tasso del 3,2%.



Come riporta traveldailynews.com, guardando al presente, entro il 2024 il volume dei passeggeri internazionali dovrebbe raggiungere i 4 miliardi, mentre quello dei passeggeri domestici si ipotizza intorno ai 5,7 miliardi.