BeOnd, l’intrattenimento a bordo è immersivo con gli Apple Vision Pro

L’Apple Vision Pro approda sugli aerei BeOnd. La compagnia aerea all-business, che debutterà a luglio in Italia, introdurrà a bordo i nuovi visori per offrire passeggeri esperienze immersive durante il viaggio, che mostreranno il meglio delle Maldive.

Si tratta del primo vettore a introdurre il nuovo device di casa Apple a bordo. “Apple Vision Pro trasformerà l’esperienza di intrattenimento in volo e saremo i primi a offrirlo ad acluni passeggeri selezionati - ha spiegato il ceo del vettore, Tero Taskila -. Oltre alla nostra libreria di contenuti di bordo, presenteremo resort e attività alle Maldive. Stiamo lavorando con alcuni partner per preparare filmati davvero sorprendenti. L’esperienza di volo creerà attesa per i passeggeri prima del loro arrivo alle Maldive”.