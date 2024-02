Sentenza a favore per Ryanair a Milano: non c'è abuso di posizione dominante

Ryanair vince a Milano. Il vettore ha ricevuto oggi le sentenze della Corte d’Appello che respingono le affermazioni di Lastminute e Viaggiare secondo le quali il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair costituisce un abuso di posizione dominante.

La Corte ha confermato che il modello di distribuzione online di Ryanair era giustificato “in termini di contenimento dei costi operativi ed eliminazione dei costi legati all’intermediazione nella vendita dei biglietti. Ciò ha contribuito all'applicazione di tariffe competitive - che indubbiamente vanno a vantaggio anche dei consumatori - e alla possibilità di avere con essi un canale di comunicazione diretto per ogni eventuale necessità di informazioni e aggiornamenti sui voli. Non è stato accertato alcun danno per gli utenti”.



“Accogliamo con favore queste sentenze del Tribunale di Milano che stabiliscono che il modello di distribuzione online esclusiva di Ryanair è a favore del consumatore - commenta Dara Brady -. Per anni le Ota si sono affidate allo screenscraping, utilizzando account falsi, carte di pagamento monouso e indirizzi e-mail falsi dei clienti per effettuare prenotazioni sul sito web di Ryanair violando i termini di utilizzo”.



Questa storica sentenza della Corte, scrive il vettore in una nota, “rappresenta un importante passo avanti nella protezione dei consumatori e contribuirà a garantire che i clienti Ryanair ottengano sempre le tariffe più basse, il miglior servizio clienti e comunicazioni e-mail in tempo reale”.