Ryanair lancia la summer su Palermo: una nuova rotta e più frequenze

Ryanair introduce una nuova rotta per la summer sull’aeroporto di Palermo, verso Poznan, e potenzia le frequenze su oltre 15 rotte già operative, come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna.

Saranno complessivamente 41 le rotte totali per l’estate 2024, con oltre 600 voli settimanali e 5 aeromobili basati sullo scalo siciliano.



“Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo record a Palermo per l’estate ‘24 con oltre 600 voli settimanali su 41 rotte, tra cui un nuovo collegamento per Poznan e maggiori frequenze su oltre 15 altre rotte come Barcellona, Londra, Parigi e Vienna, offrendo ai cittadini/visitatori di Palermo ancora più scelta per le vacanze estive” dice il ceo di Ryanair, Eddie Wilson.



“Una grande città come Palermo, un grande territorio come la sua area metropolitana hanno bisogno di un grande vettore aereo per sostenere la crescita economica e sociale e continuare a incrementare quei flussi turistici che rappresentano una fondamentale chiave di sviluppo – aggiunge Salvatore Burrafato, presidente di Gesap -. Per questa ragione, Gesap ha deciso di rinnovare la sua fiducia a Ryanair, che ha presentato una campagna molto articolata, rafforzando i voli e confermando le frequenze, e introducendo una nuova rotta. Siamo convinti che questo operativo, il più esteso che sia mai stato applicato allo scalo palermitano, sia un efficace strumento per accompagnare la crescita degli indicatori positivi sull’attrattività di Palermo e della sua area metropolitana”.