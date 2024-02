Aeroitalia lascia l’aeroporto delle Marche

Aeroitalia abbandona la partita sullo scalo Raffaello Sanzio nelle Marche. Il dipartimento dell'ufficio legale della compagnia ha consegnato all'Enac la rinuncia al bando dei voli per la continuità territoriale.

Sarà ora l’Enac ad avviare una procedura d'urgenza per tentare di dar seguito al bando dopo il nulla di fatto dell’incontro fra l’a.d. dell'aerolinea Gaetano Intrieri e il governatore Francesco Acquaroli.



Un nulla di fatto a cui, come riporta Il Corriere Adriatico, segue la ricerca, veloce, di un vettore alternativo, per scongiurare l'interruzione di un servizio previsto per legge. Aeroitalia si rende tuttavia disponibile a riempire la pausa temporale necessaria a risolvere il problema e volerà ancora, per garantire la continuità delle rotte, in attesa che venga espletata quella gara d'urgenza.



Se arriverà una nuova compagnia passerà il testimone, in caso contrario lascerà comunque da qui a 30 giorni.



Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che ha le deleghe al trasporto aereo e agli aeroporti, ha commentato: “Se c'è una certezza in questa vicenda è che le Marche non resteranno senza il servizio programmato”. Si procederà con “una manifestazione d'interesse pubblica per individuare le compagnie aeree interessate e poi ci sarà il passaggio di testimone”.



La formalizzazione dell’uscita di scena di Aeroitalia permette all’Enac di avviare la procedura per la manifestazione pubblica di interesse finalizzata a sondare il mercato. Una call che dovrebbe durare almeno 15 giorni, ma alcuni abboccamenti ci sono già stati con compagnie come SkyAlps e Dat.