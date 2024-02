Una lettera inviata alla commissaria Ue per la concorrenza Margrethe Vestager a firma di 11 sigle sindacali torna a mettere al centro del dibattito anche politico la questione Ita-Lufthansa.

I sindacati, sia italiani che tedeschi, sottolineano come, pur comprendendo e ritenendo necessaria l’analisi approfondita della questione, considerino di particolare importanza il buon esito dell’operazione sia per la tutela del lavoro dei dipendenti delle due compagnie sia per la creazione di una compagnia aerea europea indipendente e competitiva.



Le 11 sigle chiedono di essere ricevute dalla commissaria per la concorrenza per portare la voce dei lavoratori.