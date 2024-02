di Martina Tartaglino

Mai così tanti collegamenti tra l’Italia e gli Stati Uniti con American Airlines. L’estate 2024 segnerà, per la compagnia aerea texana, l’operativo più grande di sempre sulla Penisola con 11 voli diretti da e verso gli Usa dagli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli e Venezia.

Inoltre sono due le novità in partenza dal prossimo 5 giugno: da quella data e fino al 25 ottobre sarà attivo il secondo collegamento giornaliero tra Roma (FCO) e New York (JFK) e per la prima volta dal 2019 ritornerà il volo diretto stagionale tra Venezia (VCE) e Chicago (ORD) con un Boeing 787-9 in grado di trasportare fino a 285 passeggeri.



Gli altri voli

L’aeroporto Marco Polo di Venezia godrà anche di un servizio di collegamento non-stop per Philadelphia già a partire dal 4 aprile.



Altri collegamenti operati da American Airlines sono il giornaliero tra Roma (FCO) e Charlotte (CLT) a partire dal 31 marzo e quello con Dallas-Fort Worth (DFW) operativo tutto l’anno e che dal 6 maggio vedrà il secondo volo giornaliero.



José Freig, vice president, International Operations di American Airlines ha dichiarato la sua soddisfazione: “Siamo entusiasti di incrementare quest’estate il nostro network transatlantico, che include nuovi voli da Napoli e un ulteriore volo giornaliero da Roma al JFK. Con 11 voli giornalieri fra Italia e Stati Uniti, l’operativo estivo di American offre ai passeggeri un accesso più agevole per godersi le vacanze estive vivendo esperienze in luoghi indimenticabili”.