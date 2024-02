AirHelp compie undici anni: “Abbiamo fatto risarcire 2,2 milioni di pax”

Sono quasi 16 milioni le richieste di risarcimento valutate in undici anni di attività da AirHelp, l’azienda tecnologica specializzata nell’assistenza ai passeggeri aerei in caso di interruzioni dei voli. La società ha tirato le somme di questi anni di attività, constatando come sia riuscita a far risarcire oltre 2,2 milioni di persone.

Nel solo 2023 i voli esaminati sono stati 3,9 milioni, per un totale di 700mila risarcimenti ottenuti. Oltre 81 milioni i clienti supportati da AirHelp sul suo sito web, con standard di soddisfazione degli utenti in crescita, come dimostrano le 140mila valutazioni a cinque stelle (82%) ottenute su Trustpilot.



"Viaggi sempre più imprevedibili"

Negli ultimi anni - commenta il ceo Tomasz Pawliszyn - i viaggi aerei sono diventati sempre più imprevedibili e i viaggiatori devono essere preparati ad affrontare i disservizi dell'ultimo minuto, indipendentemente dal luogo da cui partono o con chi volano. Ecco perché noi di AirHelp continueremo ad impegnarci per garantire la migliore esperienza di viaggio possibile, sia in presenza che in assenza di disservizi, supportando i passeggeri di tutto il mondo nel processo di reclamo ed educandoli ai loro diritti”.



I Paesi con più pax risarciti

Delle 2,2 milioni di richieste di risarcimento ricevute da AirHelp la Francia si aggiudica il primo posto della top ten per numero di passeggeri risarciti (245mila), seguita poi da Stati Uniti (213mila), Regno Unito (175mila) e Germania con 170mila. L’Italia si aggiudica il quinto posto con 144mila passeggeri risarciti, seguita dalla Svezia con 120mila, dalla Spagna (98mila) e poi ancora da Norvegia (87mila), Paesi Bassi (82mila) e infine Polonia con 78mila richieste.



Il volo più risarcito è stato il Barcellona-Orlando dell’11 settembre 2019, con addirittura 91 passeggeri risarciti per una cancellazione del viaggio a meno di 14 giorni prima della partenza.