Lumiwings, da marzo più frequenze sulla Foggia-Milano

Lumiwings aumenta le frequenze tra Foggia e Milano. Da lunedì 11 marzo il vettore garantirà il ritorno in giornata il martedì e giovedì.

La compagnia ha deciso infatti di rimodulare l’offerta in seguito a un vertice tenuto il 30 gennaio scorso negli uffici dell’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia, con Aeroporti di Puglia SpA.



“"L’adeguamento della nostra programmazione risponde alle esigenze del territorio e degli imprenditori - ha dichiarato l’accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis -. Questo primo anno di attività è servito alla nostra compagnia per meglio comprendere esigenze, richieste e valutare possibilità di sviluppo. È stata infatti un’importante fase di monitoraggio per ottimizzare i collegamenti nord-sud. Confidiamo che tali nuove iniziative generino benefici tangibili per l’intera comunità e che possano contribuire alla crescita di tutto il territorio servito”.