Connettività aerea, c’è anche l’Italia nella top ten

Con 83,5 milioni di posti gli Stati Uniti sono la Nazione con la migliore connettività aerea internazionale, seguiti dal Regno Unito con 72,5 milioni e dalla Germania a quota 53,6.



A dirlo il nuovo studio di Mabrian, società di intelligence turistica, che, analizzando gli orari dei voli, ha pubblicato la top ten dei Paesi con il maggior numero di posti disponibili nella prima metà del 2024.



L’analisi, riportata tra TravelMole, rivela che in termini di connettività, l’Italia occupa la settima posizione a livello mondiale con 39,2 milioni di posti, superata dalla Francia (42,1 milioni), gli Emirati Arabi Uniti (41,8 milioni), e la Spagna (53,4 milioni) in quarta posizione. Chiudono la classifica la Cina con 35,1 milioni di posti, la Turchia con 32,5 e il Giappone con 28,8. I seat per questi 10 Paesi sfiorano il mezzo miliardo, contribuendo al 42% dei posti aerei internazionali globali nella prima metà dell’anno.



Al di là dei numeri, c’è però un aspetto rivelatore di come andrà la domanda turistica nei prossimi mesi: il notevole incremento in Europa della connettività aerea con la Cina, favorita dalle nuove regole sui visti. L’offerta complessiva di posti aerei è salita a 1,98 milioni, il 190% in più rispetto alla prima metà del 2023.