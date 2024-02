Qatar Airways apre l’Uzbekistan: una rotta per Tashkent nella summer

Una nuova rotta che va verso una delle destinazioni che sembra essere una delle più gettonate dell’anno, l’Uzbekistan. Nella programmazione estiva 2024 Qatar Airways inserirà quattro voli settimanali che collegheranno Doha a Tashkent, la capitale dell’Uzbekistan.

La destinazione è la seconda città servita dalla compagnia nel mercato dell'Asia centrale dopo Almaty, in Kazakistan. Con il nuovo servizio, che partirà il prossimo 2 giugno e che sarà operato da un aeromobile Airbus A320, i passeggeri possono godere di una connettività globale attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad.



"Il lancio della nuova rotta per Tashkent testimonia il nostro impegno a far crescere la nostra rete e ad espanderci in nuove aree del mondo. Tashkent offre ai nostri passeggeri che viaggiano dall'Europa, dal Medio Oriente e dalle Americhe l'opportunità di visitare l'Uzbekistan e la regione dell'Asia Centrale, esplorando le meraviglie culturali che queste destinazioni offrono” dice Thierry Antinori, chief commercial officer di Qatar Airways.



I voli saranno operati dal 2 giugno al 25 ottobre 2024 con partenza da Doha per Tashkent alle 19:50 e arrivo alle 01:20+1 il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Il collegamento da Tashkent a Doha partirà alle 03:20 con arrivo alle 05:20 il lunedì, martedì, giovedì e sabato.