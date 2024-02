L'Uruguay ha una nuovo vettore: nasce la Sociedad Uruguaya de Aviación

Quest'anno l'Uruguay lancerà una nuova compagnia di bandiera, la Sociedad Uruguaya de Aviación, che come riporta Simpleflying potrebbe iniziare le operazioni già quest'estate e volerà con una flotta composta esclusivamente da Airbus.

La Sociedad Uruguaya de Aviación sarà un'entità privata al 100% guidata dal ceo Antonio Rama, un pilota che negli ultimi dieci anni ha vissuto a Doha. La compagnia farà base all’aeroporto internazionale di Carrasco, principale aeroporto dell'Uruguay situato a circa 20 km dalla capitale Montevideo.

Le rotte già confermate includono una Montevideo-Buenos Aires, nonché collegamenti con altre città in Argentina, Brasile e Paraguay.



L’Uruguay non ha una compagnia aerea nazionale da oltre un decennio, da quando Pluna ha chiuso i battenti nel 2012.

Secondo AvionRevue, la società stima di ricevere le certificazioni per gli aeromobili entro quattro o sei mesi prima di poter avviare le operazioni. Gestirà una flotta composta esclusivamente da Airbus, ma non ha confermato con quale modello volerà.



Rama, ceo di SUA, vive a Doha dal 2012 e lavora presso Qatar Airways come pilota di Boeing 777 e come istruttore di volo e simulatore. Con oltre 24mila ore di volo al suo attivo, Rama ha conseguito una laurea post-diploma in Gestione aziendale internazionale presso l'università della Cumbria e un master in Gestione aeronautica e aeroportuale.

Qualcuno forse ricorderà l'ex compagnia aerea low cost Uair, che ha volato per alcuni anni all'inizio del 2000 su una rete di destinazioni regionali. Rama faceva parte del consorzio fondatore dell'azienda, che ha avviato le operazioni nel 2003 ma che è fallita nel 2005.



Nell'ambito della sua strategia a breve termine, Sua mira ad introdurre sei aerei nella sua flotta nei prossimi 18 mesi. La compagnia crescerà quindi aggiungendo altri 12 aerei per un totale di 18 aerei entro tre anni. Si stima che Sua creerà 300 posti di lavoro diretti e mille 500 indiretti.